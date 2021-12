UN MONDE, UNE VOIX Opéra de Marseille, 30 janvier 2022, Marseille.

UN MONDE, UNE VOIX

Opéra de Marseille, le dimanche 30 janvier 2022 à 14:30

[http://www.calms-france](http://www.calms-france)oprano Amélie Robins avec le concours de la soprano Vannina Santoni et du ténor Florian Laconi, ce grand concert ouvre la branche humanitaire du CALMS. “Un Monde, Une Voix” sera présenté pour la première fois le 30 janvier 2022 à l’opéra de Marseille au bénéfice de l’association “Un Enfant par la Main” dont la mission vise à soutenir les enfants et les familles les plus défavorisés dans le monde grâce au parrainage d’enfants et au financement de projets. MARSEILLE LE 30 JANVIER 2022 – 14H30 Date et Heure : 30 janvier 2022 – 14h30 Lieu : Opéra de Marseille Tarif : 15€ à 25€ information et réservation : www.calms-france fr I 07 77 66 46 11 Sous le patronage de Marie-Sophie Lacarrau, Ambassadrice de l’association “Un Enfant par la Main”. Avec les sopranos: Béatrice Uria-Monzon, Perrine Madoeuf, Jennifer Michel, Amélie Robins – Les mezzo-sopranos: Marie Gautrot, Sophie Koch, Julie Robard-Gendre et Lucie Roche – Les ténors : Florian Laconi et Luca Lombardo – Les barytons : Philippe Brocard, Mikhael Piccone et Auguste Truel – Les basses Nicolas Courjal et Guillaume Doumenge. Avec les participations exceptionnelles de La Maîtrise des Bouches-du-Rhône, dirigée par Samuel Coquard et le “Mahlerian Camerata” dirigé par Benjamin Garzia. Durée 2h / Deux parties de 45 min. Placement libre

de 15 à 25€

Opéra de Marseille 2 Rue Molière, 13001 Marseille Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-30T14:30:00 2022-01-30T16:15:00