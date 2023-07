Un monde sans eau : repenser notre agriculture – Conférence par Vazken Andréassian Médiathèque Françoise Sagan Paris, 21 octobre 2023, Paris.

Le samedi 21 octobre 2023

de 17h00 à 19h00

.Public adultes. gratuit

« L’eau dans tous ses états ! » est à l’honneur de la prochaine édition de L’automne de la science, qui se déroulera du 15 septembre au 20 octobre 2023.

La médiathèque vous invite à une conférence de Vazken Andréassian, chercheur à l’INRAE et hydrologue.

Vazken Andréassian est hydrologue, chercheur à l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement

(INRAE) et professeur à Sorbonne Université, à l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, à Centrale Supélec et

à l’Ecole des Mines.

En 2010 il a reçu le prix Tison de l’Association

Internationale des Sciences Hydrologiques (AISH), puis le prix Charles

Grad de la Société de Géographie pour son livre intitulé Rivières et rivaux

– Les frontières de l’eau (Quae, 2012), co-écrit avec Jean Margat.

Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris

