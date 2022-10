Un monde sans abeilles – projection et débat Centre Paris Anim’ Montparnasse Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Un monde sans abeilles – projection et débat Centre Paris Anim’ Montparnasse, 9 novembre 2022, Paris. Le mercredi 09 novembre 2022

de 20h30 à 22h30

. gratuit

Un monde sans abeilles… on ose l’imaginer de crainte de penser à quoi ressemblerait notre monde. Synopsis : Les alertes et alarmes sont nombreuses. On sait aujourd’hui que les abeilles sont menacées partout dans le monde. En France, 56 millions d’abeilles meurent chaque jour. Quelles sont les solutions envisagées ? Comment l’être humain répond-il à cette situation ? Les réponses sont diverses. Certaines sont ubuesques, futuristes, d’autres innovantes, d’autres encore sont solidaires et collectives. Partons autour du monde à la rencontre des divers acteurs et à la découverte des solutions envisagées. De l’Amérique à l’Asie, en passant par l’Europe, derrière les réponses apportées, se dessine le monde de demain. Projection suivie d’un débat avec un de nos apiculteurs de LAGP Centre Paris Anim’ Montparnasse 26, allée du Chef d’Escadron de Guillebon 75014 Paris Contact : https://www.alimenterre.org/un-monde-sans-abeilles-projection-et-debat 0143202006 infos@ca-montparnasse.paris https://www.facebook.com/camontparnasse/ https://www.facebook.com/camontparnasse/ https://www.alimenterre.org/un-monde-sans-abeilles-projection-et-debat

ALagouche

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Centre Paris Anim' Montparnasse Adresse 26, allée du Chef d'Escadron de Guillebon Ville Paris lieuville Centre Paris Anim' Montparnasse Paris Departement Paris

Centre Paris Anim' Montparnasse Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Un monde sans abeilles – projection et débat Centre Paris Anim’ Montparnasse 2022-11-09 was last modified: by Un monde sans abeilles – projection et débat Centre Paris Anim’ Montparnasse Centre Paris Anim' Montparnasse 9 novembre 2022 Centre Paris Anim' Montparnasse Paris Paris

Paris Paris