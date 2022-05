Un monde nocturne incroyable Breitenbach, 1 juillet 2022, Breitenbach.

Un monde nocturne incroyable Breitenbach

2022-07-01 20:00:00 – 2022-07-01 21:00:00

Breitenbach Bas-Rhin Breitenbach

La commune de Breitenbach abrite une colonie de Grand-Murin. Cette espèce de chauve-souris qui est l’une des plus grandes d’Europe est aujourd’hui menacée d’extinction. Sa présence rare sur notre territoire est une richesse naturelle qu’il est important de préserver. Vous souhaitez en savoir plus sur ces chauve-souris et ses nombreuses « cousines » ? Cette Soirée discussion organisée par notre partenaire Natura 2000 en association avec le Gepma est faite pour vous.

Breitenbach

