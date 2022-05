Un monde en’chantant Joué-lès-Tours Joué-lès-Tours Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Joué-lès-Tours

Un monde en’chantant Joué-lès-Tours, 14 mai 2022, Joué-lès-Tours. Un monde en’chantant Joué-lès-Tours

2022-05-14 20:30:00 – 2022-05-14

Joué-lès-Tours Indre-et-Loire Joué-lès-Tours La chorale Contrechant organise un concert le samedi 14 mai 2022 à l’Église St Pierre St Paul de Joué -lès-Tours. Rendez-vous à 20h30 ! La chorale Contrechant organise un concert le samedi 14 mai 2022 à l’Église St Pierre St Paul de Joué -lès-Tours. Rendez-vous à 20h30 ! +33 6 77 41 21 92 La chorale Contrechant organise un concert le samedi 14 mai 2022 à l’Église St Pierre St Paul de Joué -lès-Tours. Rendez-vous à 20h30 ! Chorale Contrechant

Joué-lès-Tours

dernière mise à jour : 2022-04-19 par

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Joué-lès-Tours Autres Lieu Joué-lès-Tours Adresse Ville Joué-lès-Tours lieuville Joué-lès-Tours Departement Indre-et-Loire

Un monde en’chantant Joué-lès-Tours 2022-05-14 was last modified: by Un monde en’chantant Joué-lès-Tours Joué-lès-Tours 14 mai 2022 Indre-et-Loire Joué-lès-Tours

Joué-lès-Tours Indre-et-Loire