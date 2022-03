Un monde en apesanteur 14 avenue Wladimir d’Ormesson Ormesson-sur-Marne Catégories d’évènement: Ormesson-sur-Marne

Val-de-Marne

14 avenue Wladimir d'Ormesson, 19 mars 2022, Ormesson-sur-Marne.

du samedi 19 mars au dimanche 20 mars

« Un monde en apesanteur » de Yoann Bourgeois CCN de Grenoble. Le samedi 19 et le dimanche 20 mars venez assister aux uniques représentations en Ile-de-France en 2022 de la compagnie de cirque de Yoann Bourgeois. Un spectacle déambulatoire à la découverte de plusieurs agrès spectaculaires dans lesquels évoluent des acrobates : un plateau tournant, un culbuto, un escalier, une table en équilibre, un trampoline.

Tarif plein : 25 € Tarif réduit/PassCOP : 20€ Tarif abonnés : 15 € Enfant (-10 ans) : 8 €

Autant d’installations et de performances qui permettent à tous les publics de renouer avec la poésie et les rêves d’enfants. 14 avenue Wladimir d’Ormesson 94490 Ormesson-sur-Marne Val-de-Marne

2022-03-19T11:00:00 2022-03-19T17:00:00;2022-03-20T11:00:00 2022-03-20T17:00:00

