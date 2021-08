Paris Cinéma du Centre Wallonie-Bruxelles île de France, Paris Un monde de Laura Wandel Cinéma du Centre Wallonie-Bruxelles Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Un monde de Laura Wandel Cinéma du Centre Wallonie-Bruxelles, 29 septembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le mercredi 29 septembre 2021

de 20h à 21h30

payant

A l’occasion de la 30ème édition de la Quinzaine du Cinéma Francophone, venez découvrir notre sélection de films dont de nombreuse avant-première ! En avant-première UN MONDE de Laura Wandel, en sa présence Avec Maya Venderbeque, Günter Duret et Karim Leklou (2021 – 1h13 – Drame) Présenté dans la sélection Un certain regard du Festival de Cannes 2021. Nora entre en primaire lorsqu’elle est confrontée au harcèlement dont son grand frère Abel est victime. Tiraillée entre son père qui l’incite à réagir, son besoin de s’intégrer et son frère qui lui demande de garder le silence, Nora se trouve prise dans un terrible conflit de loyauté. Une plongée immersive, à hauteur d’enfant, dans le monde de l’école. Événements -> Festival / Cycle Cinéma du Centre Wallonie-Bruxelles 46 rue Quincampoix Paris 75004

11 : Rambuteau (227m) 4 : Étienne Marcel (315m)

Contact :Centre Wallonie-Bruxelles 0153019696 info@cwb.fr https://www.cwb.fr/ https://www.facebook.com/CentreWallonieBruxellesParis/ 0153019696 reservation@cwb.fr Événements -> Festival / Cycle Étudiants;Ados;Cinéma;En famille

Date complète :

2021-09-29T20:00:00+02:00_2021-09-29T21:30:00+02:00

DR

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Cinéma du Centre Wallonie-Bruxelles Adresse 46 rue Quincampoix Ville Paris lieuville Cinéma du Centre Wallonie-Bruxelles Paris