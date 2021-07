Mont-de-Marsan Archives départementales des Landes Landes, Mont-de-Marsan Un moment festif : concert de chants polyphoniques du sud-ouest Archives départementales des Landes Mont-de-Marsan Catégories d’évènement: Landes

Mont-de-Marsan

Archives départementales des Landes, le samedi 18 septembre à 16:00

### L’association « Lo Vent de l’Estey » propose un concert exceptionnel de chants traditionnels polyphoniques gascons. Un moment de convivialité à partager seul, en famille ou entre amis pour valoriser et se réapproprier le chant traditionnel polyphonique et festif du sud-ouest.

Gratuit. Entrée libre. Durée : 1h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T17:00:00

