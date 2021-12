Les Hôpitaux-Neufs Le Vert Clair Doubs, Les Hôpitaux-Neufs Un moment en famille sans écran, au Vert Clair Le Vert Clair Les Hôpitaux-Neufs Catégories d’évènement: Doubs

Ouvert à tous, on commencera la soirée autour du kamishibai pour un joli conte. Puis, partageons une collation en toute convivialité et profitons des livres, jeux, puzzle mis à disposition pour se retrouver et échanger. Et enfin, retour aux contes pour clore ce moment tout en douceur.

Nombre de place limité

Des jeux, des livres, des puzzles et une ambiance chaleureuse pour une soirée à part Le Vert Clair 1 place de la mairie 25370 Les Hôpitaux-Neufs Les Hôpitaux-Neufs Doubs

2022-01-22T19:00:00 2022-01-22T21:00:00

