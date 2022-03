Un moment de lecture pour petits et grands Moncoutant-sur-Sèvre Moncoutant-sur-Sèvre Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Moncoutant-sur-Sèvre

Un moment de lecture pour petits et grands Moncoutant-sur-Sèvre, 12 mars 2022, Moncoutant-sur-Sèvre. Un moment de lecture pour petits et grands Avenue du Maréchal Juin Au parc du Château de Genève Moncoutant-sur-Sèvre

2022-03-12 – 2022-03-12 Avenue du Maréchal Juin Au parc du Château de Genève

Moncoutant-sur-Sèvre Deux-Sèvres Moncoutant-sur-Sèvre EUR On vous raconte: Un moment à partager pour petits et grands autour de lectures proposées par les bibliothécaires.

Réservation indispensable auprès de la bibliothèque. On vous raconte: Un moment à partager pour petits et grands autour de lectures proposées par les bibliothécaires.

Réservation indispensable auprès de la bibliothèque. +33 5 49 72 83 03 On vous raconte: Un moment à partager pour petits et grands autour de lectures proposées par les bibliothécaires.

Réservation indispensable auprès de la bibliothèque. on-vous-raconte©Xavière Broncard

Avenue du Maréchal Juin Au parc du Château de Genève Moncoutant-sur-Sèvre

dernière mise à jour : 2022-03-10 par

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Moncoutant-sur-Sèvre Autres Lieu Moncoutant-sur-Sèvre Adresse Avenue du Maréchal Juin Au parc du Château de Genève Ville Moncoutant-sur-Sèvre lieuville Avenue du Maréchal Juin Au parc du Château de Genève Moncoutant-sur-Sèvre Departement Deux-Sèvres

Un moment de lecture pour petits et grands Moncoutant-sur-Sèvre 2022-03-12 was last modified: by Un moment de lecture pour petits et grands Moncoutant-sur-Sèvre Moncoutant-sur-Sèvre 12 mars 2022 Deux-Sèvres Moncoutant-sur-Sèvre

Moncoutant-sur-Sèvre Deux-Sèvres