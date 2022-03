Un moment de lecture au Musée Bressuire Bressuire Catégories d’évènement: Bressuire

Deux-Sèvres

Un moment de lecture au Musée Bressuire, 30 mars 2022, Bressuire. Un moment de lecture au Musée Musée 2 Place de l’Hôtel de Ville Bressuire

2022-03-30 14:30:00 – 2022-03-30 15:30:00 Musée 2 Place de l’Hôtel de Ville

Bressuire Deux-Sèvres EUR “On vous raconte” au Musée: les Cabinets de curiosités.

Un moment pour petits et grands à partager avec les bibliothécaires. Réservation indispensable auprès de la bibliothèque. “On vous raconte” au Musée: les Cabinets de curiosités.

Musée 2 Place de l’Hôtel de Ville Bressuire

