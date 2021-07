Saintes Temple de l'Église Protestante unie de Saintes Charente-Maritime, Saintes Un moment d’architecture ! Apprenez-en davantage sur l’Art Nouveau Temple de l’Église Protestante unie de Saintes Saintes Catégories d’évènement: Charente-Maritime

### M. Gilles Ragot, historien de l’architecture et professeur d’Histoire de l’Art, mènera une conférence avec pour thème : « l’architecture Art Nouveau en France et en Europe : quelles nouveautés ? ». M. Gilles Ragot enseigne notamment à l’école d’architecture et de paysages de Bordeaux.

Gratuit. Entrée libre. Dans le respect des dispositions sanitaires en vigueur.

2021-09-19T17:30:00 2021-09-19T19:30:00

