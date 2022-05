Un mois, une œuvre avec l’Institut du monde arabe : Carré berbère Le Temps des Cerises Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

**En partenariat avec l’Institut du monde arabe, membre fondateur des Micro-Folies.** Découvrez lors de chaque séance, organisée autour d’une présentation et d’un atelier, un univers exprimant la pluralité du monde arabe en termes d’ethnies, de langues ou de traditions culturelles, en lien avec les œuvres présentes au sein du Musée numérique de Micro-Folie. **CARRE BERBERE** Après avoir observé les objets berbères de la collection du musée, réalisez votre carré berbère à l’aide de pigements naturels : henné, brou de noix, thé et café. Durée : 1h30

Gratuit, sur inscription

En partenariat avec l'Institut du monde arabe, atelier-conférence en famille, pour les enfants à partir de 8 ans

