Issy-les-Moulineaux Le Temps des Cerises Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux « Un mois, une oeuvre » – Atelier-conférence du musée du Quai Branly-Jacques Chirac Le Temps des Cerises Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux

« Un mois, une oeuvre » – Atelier-conférence du musée du Quai Branly-Jacques Chirac Le Temps des Cerises, 12 juin 2021-12 juin 2021, Issy-les-Moulineaux. « Un mois, une oeuvre » – Atelier-conférence du musée du Quai Branly-Jacques Chirac

Le Temps des Cerises, le samedi 12 juin à 15:30

_La Pluie._ Un atelier poétique sur les sons, les rites et les coutumes liées à ce phénomène si essentiel à la vie sur terre qu’il mérite bien que l’on danse et que l’on chante en son hommeur !

Gratuit. Sur réservation sur clicRdv

En partenariat avec le musée du Quai Branly-Jacques Chirac, atelier-conférence en famille pour les enfants de 3 à 5 ans Le Temps des Cerises 90-98, promenade du Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-12T15:30:00 2021-06-12T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Autres Lieu Le Temps des Cerises Adresse 90-98, promenade du Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France Ville Issy-les-Moulineaux