Issy-les-Moulineaux Le Temps des Cerises Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux » Un mois, une oeuvre » – Atelier-conférence du musée du Quai Branly-Jacques Chirac Le Temps des Cerises Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux

» Un mois, une oeuvre » – Atelier-conférence du musée du Quai Branly-Jacques Chirac Le Temps des Cerises, 10 avril 2021-10 avril 2021, Issy-les-Moulineaux. » Un mois, une oeuvre » – Atelier-conférence du musée du Quai Branly-Jacques Chirac

le samedi 10 avril à Le Temps des Cerises

_Objet magique._ A l’école des sorciers d’Afrique centrale, les enfants créent leur propre objet protecteur à partir de grelots, de perles, de plumes, etc.

Gratuit. Sur réservation sur ClicRdv.

En partenariat avec le musée du Quai Branly-Jacques Chirac, atelier-conférence en famille, pour les enfants de 3 à 5 ans Le Temps des Cerises 90-98, promenade du Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-04-10T15:30:00 2021-04-10T16:30:00;2021-04-10T17:00:00 2021-04-10T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Autres Lieu Le Temps des Cerises Adresse 90-98, promenade du Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France Ville Issy-les-Moulineaux