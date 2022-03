Un mois, une espèce chez Géodomia Merlieux-et-Fouquerolles Merlieux-et-Fouquerolles Catégories d’évènement: Aisne

Merlieux-et-Fouquerolles Aisne Merlieux-et-Fouquerolles 0 0 0 Rendez-vous le samedi 12 mars 2022 chez Géodomia à Merlieux-et-Fouquerolles. L’équipe de la médiathèque fera découvrir l’espèce du mois à vos enfants !

