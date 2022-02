Un Mois, Un Document – « 2022, année des textiles du monde » Archives Nationales du Monde du Travail Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Chaque mois, de janvier à décembre 2022, les Archives Nationales du Monde du Travail nous proposent un voyage dans le temps et dans l’univers du textile, pour mieux comprendre nos mondes d’aujourd’hui ! Si l’industrie textile a laissé son empreinte sur de grandes cités françaises comme Roubaix, elle a aussi marqué la vie de ses travailleurs et travailleuses, parfois immigrés, fait prospérer des dynasties familiales ou encore permis l’émergence de marques de vêtements restées célèbres… Redécouvrez ces épopées textiles par le prisme des archives ! Pour découvrir ces documents, suivez ce lien : [https://archives-nationales-travail.culture.gouv.fr/](https://archives-nationales-travail.culture.gouv.fr/)

Gratuit

