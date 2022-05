UN MOIS, UN CREATEUR LOCAL : EN MAI, L’ATELIER MARTY, 3 mai 2022, .

UN MOIS, UN CREATEUR LOCAL : EN MAI, L’ATELIER MARTY

2022-05-03 10:00:00 10:00:00 – 2022-05-28 18:00:00 18:00:00

Chaque mois, un créateur local est mis à l’honneur au sein des collections de la Maison des Métiers d’Art de Pézenas : En mai, focus sur l’atelier mARTy, atelier de créatrices à Pézenas.

L’atelier mARTy est né de la rencontre et de l’amitié de deux jeunes créatrices Marlène et Tyffanie, Marlène façonnant l’argile polymère et Tyffanie la sérigraphie et la dorure.

Inspirées par l’Art Déco, l’art Ethnique, la nature et les arts ancestraux, elles créent avec patience et minutie des bijoux, des lampes et des tableaux.

mireille.pinchard@ateliersdart.com +33 4 67 98 16 12 https://www.ateliersdart.com/la-maison-des-metiers-d-art-de-pezenas,20,187.htm

