UN MOIS, UN CREATEUR LOCAL : EN AVRIL, JOEL LAPLANE, LUTHIER Pézenas, 1 avril 2022, Pézenas.

2022-04-01 10:00:00 – 2022-04-03 18:00:00

Pézenas Hérault

Chaque mois, un créateur local est mis à l’honneur au sein des collections de la Maison des Métiers d’Art de Pézenas : En avril, focus sur le travail de Joël Laplane, luthier à Pézenas.

Joël Laplane, luthier, guitariste et acousticien est une des principales figures françaises de la lutherie.

Il a construit plus de 270 guitares de concert et réalisé plus de 4000 réparations.

Il est à l’origine d’innovations comme la Conque Acoustique pour les concerts et de nouveaux instruments comme le violoncelle et la contrebasse isocèles…

mireille.pinchard@ateliersdart.com +33 4 67 98 16 12 https://www.ateliersdart.com/la-maison-des-metiers-d-art-de-pezenas,20,187.htm

Pézenas

