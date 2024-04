UN MOIS, UN CRÉATEUR LOCAL CHRISTELLE SCHULTZ Pézenas, mardi 2 avril 2024.

UN MOIS, UN CRÉATEUR LOCAL CHRISTELLE SCHULTZ Pézenas Hérault

Chaque mois, la boutique piscénoise d’Ateliers d’Art de France met en avant un talent de son territoire, au sein de sa sélection variée de pièces uniques et petites séries, issues d’ateliers d’art installés en France.

En avril, focus sur le travail de Christelle Schultz, céramiste à Pézenas.

UN MOIS, UNE CRÉATRICE LOCALE CHRISTELLE SCHULTZ

Du 2 au 27 avril, c’est Christelle Schultz, céramiste à Pézenas, qui est à l’honneur.

Après une carrière en tant que professeure des écoles, Christelle Schultz se forme à la céramique et au Kintsugi lors d’une expatriation à New-York.

De retour en France, elle s’installe à Pézenas et ouvre en 2023 l’atelier-boutique Céraphoene (fusion des mots “céramique” et “phoenix”).

Au coeur de sa démarche, elle cherche à mettre en valeur le matériau terre avant tout. Christelle réalise des sculptures et objets décoratifs en pièces uniques, aux lignes douces et aux couleurs naturelles, invitant à un retour à l’essentiel et à l’harmonie dans nos vies.

Elle restaure également des pièces abîmées par l’usure en utilisant la technique ancestrale japonaise du Kintsugi, qui est l’art de sublimer des céramiques brisées, au moyen de laque saupoudrée de poudre d’or.

La Maison des Métiers d’Art vous accueille du 2 avril au 31 décembre, du mardi au samedi, de 10h à 18h.

Horaires exceptionnels pendant les vacances scolaires

Du samedi 6 au samedi 20 avril, de 10h à 19h et les dimanches 7 et 14 avril de 14h à 19h. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-02 10:00:00

fin : 2024-04-27 18:00:00

6 Place Gambetta

Pézenas 34120 Hérault Occitanie mireille.pinchard@ateliersdart.com

L’événement UN MOIS, UN CRÉATEUR LOCAL CHRISTELLE SCHULTZ Pézenas a été mis à jour le 2024-04-03 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE