Un mois consacré à la Belgique BFM de Limoges Limoges, samedi 6 avril 2024.

Un mois consacré à la Belgique À l’occasion de la présidence belge du Conseil de l’Union européenne, partez à la découverte de la Belgique à travers une excursion culturelle et politique ! 6 – 27 avril BFM de Limoges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-06T10:00:00+02:00 – 2024-04-06T12:00:00+02:00

Fin : 2024-04-27T14:00:00+02:00 – 2024-04-27T16:00:00+02:00

À l’occasion de la présidence belge du Conseil de l’Union européenne, depuis le 1er janvier 2024 et jusqu’au 30 juin prochain, la Bfm de Limoges centre-ville vous propose, en partenariat avec la Maison de l’Europe – EUROPE DIRECT Limousin, une excursion culturelle en cinq étapes pour découvrir la Belgique, un pays définitivement tout… sauf plat !

Samedi 6 avril 2024 – 10h00

TRÉSORS

Une visite guidée autour de la collection belge des livres d’artistes présents dans les fonds de la Bfm. Sur inscription

Mercredi 10 avril 2024

DÉCOUVERTE

18h00 (Hall) : Tour d’horizon historique, géographique et culturel de la Belgique, par Guy Royer

19h00 (Hall) : QUIZ En images et en sons, testez vos connaissances en culture générale belge ! Suivi d'un buffet dînatoire aux accents de la Belgique.

Mercredi 17 avril 2024 – 18h00 (Auditorium Clancier)

MUSIQUE

De Joseph Jongen à Angèle en passant par Arno, Jacques Brel, Lara Fabian…, un panorama musical de la Belgique, ponctué d’extraits sonores.

Samedi 20 avril 2024

15h00 (Salle Rez-de-jardin)

LITTÉRATUREAu-delà d’Henri Michaux et d’Amélie Nothomb, un panorama littéraire qui vous présente les courants et les auteurs belges les plus significatifs. Suivi d’un goûter à l’heure belge.

16h00

CONFÉRENCE

« La bande dessinée belge d’hier à aujourd’hui » par Gilles Ratier, rédacteur en chef du site BDzoom.

Samedi 27 avril 2024 – 14h00 (Petit auditorium – pôle Image et Son)

CINÉMA

Panorama cinématographique belge, par Jean-Pierre Foulletier de la Maison de l’Europe – EUROPE DIRECT Limousin, qui interviendra sur les particularités et les temps forts de ce cinéma. PROJECTION Iceberg, de Fiona Gordon et Dominique Abel (2005, 1 h 24).

© Bfm Limoges