Dans l’indolence d’une villégiature à la campagne, l’arrivée d’un jeune précepteur fait tourner les cœurs et les têtes d’une aristocratie en déclin.Nous sommes dans la maison de Natalia dont la vie morne souffre d’un manque de passion. Son mari la délaisse et elle voit croître sous ses yeux l’amour naissant de Vera, sa pupille, et du jeune homme qu’elle a engagé pour l’instruction de son fils. La beauté naturelle de ce jeune Alexeï la pousse à ravir cet amant à Vera. Dans la douceur estivale, le mal d’amour envahit la maison tout entière et l’été laissera des traces dans le cœur de chacun des protagonistes. La campagne devient le théâtre de chassés-croisés amoureux.Clément Hervieu-Léger, sociétaire de la Comédie-Française, a le talent de nous faire parvenir merveilleusement les grands textes du répertoire en leur rendant toute leur actualité sans jamais les déformer. Ce directeur d’acteurs sait donner vie aux sentiments et ses mises en scène sont toujours très sensuelles et esthétiques, laissant “le naturel” s’emparer du plateau. Sensible à l’idée de troupe, il signe ici un spectacle d’acteurs ou la complicité ajoute à la véracité des sentiments. Nous découvrons une communauté où chacun a une part de responsabilité dans le dérèglement des rapports humains, où le moindre trouble agit sur l’ensemble. Une des plus grandes pièces de Tourgueniev qui nous montre une jeunesse libre qui perturbe les convenances d’une société en déclin.L’INTENTIONLa découverte de la traduction de Michel Vinaver a été pour moi un déclencheur pour mettre en scène cet auteur, cet homme au carrefour des époques et des mondes, à cheval entre orient et occident, entre l’âme russe et le goût français. La langue acérée du grand dramaturge français contemporain, sans fioritures, nous permet de faire entendre l’éblouissante modernité de l’écriture de Tourgueniev. Il me semble aujourd’hui plus que jamais nécessaire de mettre en scène, avec Un mois à la campagne, l’œuvre d’un “européen errant”, qui, par son œuvre et sa vie, tentait de nous parler des hommes et des femmes pris dans la grande Histoire, et d’abattre les frontières entre les genres et les nations.Clément Hervieu-Léger Un Mois à la Campagne Un Mois à la Campagne EUR38.5 38.5 euros

THEATRE LA CUISINE NICE route de Grenoble Alpes-Maritimes

