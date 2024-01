Un mois à la campagne (cie Cap sur Scène) Centre Paris Anim’ Ken Saro-Wiwa Paris, samedi 10 février 2024.

Le samedi 10 février 2024

de 15h00 à 17h30

.Tout public. payant

Tarif normal : 15€

Tarif

réduit : 10€

Une pièce de théâtre au Centre Paris Anim’ Ken Saro-Wiwa le 10 février à 15h

Un Mois à la campagne est

la pièce la plus célèbre de Tourgueniev. Écrite en France en 1850, elle se

situe en Russie. On y trouve l’heureuse alliance d’un romantisme sentimental,

faisant la part belle à l’amour, et d’un sobre réalisme, peignant avec justesse

la société russe de son temps, comme Tchekhov un peu plus tard.

Centre Paris Anim’ Ken Saro-Wiwa 63 rue Buzenval 75020 Paris

Contact : +33143565760 kensarowiwa@ligueparis.org https://www.facebook.com/centreKenSaroWiwa https://www.facebook.com/centreKenSaroWiwa https://www.helloasso.com/associations/cap-sur-scene/evenements/un-mois-a-la-campagne-a-ken-saro-wiwa

Centre Ken Saro Wiwa