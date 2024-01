Un mois à la campagne Châteauroux, dimanche 18 février 2024.

Un mois à la campagne Châteauroux Indre

Le sociétaire de la Comédie-Française Clément Hervieu-Léger, qui nous avait ravi avec Une des dernières soirées de carnaval, présente une version réjouissante du chef-d’œuvre de Tourgueniev. Le désordre amoureux tourbillonne avec les orages, porté par une troupe au cordeau.

À la campagne, dans la datcha d’Arkady et Natalia, les jours d’été s’écoulent entre indolence et ennui. Chacun y tient sa place, femme, enfant, mari, admirateur transi. Mais l’arrivée d’Alexeï, le sémillant précepteur, va perturber la routine de cette petite communauté. Dans une scénographie simple aux accents de cinéma italien des années 50, le metteur en scène orchestre un délicieux marivaudage. Mais il donne aussi à entendre la critique d’une société russe pétrifiée, entre servage, condition des femmes et hiérarchie sociale obsolètes. Les mots de Tourgueniev, traduits par Vinaver, paraissent d’une incroyable modernité, et on voit ce qui inspire Tchekhov trente ans plus tard la nostalgie, l’évolution des mœurs, les bouleversements sociaux.6 EUR.

Avenue Charles de Gaulle

Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire billetterie@equinoxe-chateauroux.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-18 15:00:00

fin : 2024-02-18



L’événement Un mois à la campagne Châteauroux a été mis à jour le 2024-01-24 par OT Châteauroux Berry Tourisme