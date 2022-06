Un mois à la campagne, 28 mars 2023, .

Un mois à la campagne



2023-03-28 20:00:00 20:00:00 – 2023-03-28

5 20 À la campagne, l’indolence et une certaine mélancolie règnent dans la maison d’Arkady et Natalia. L’arrivée d’Alexeï, le précepteur du petit Kolia, provoque une onde de choc dans la douceur estivale, et réveille tout ce petit monde endormi. Le tourbillon des journées enfiévrées par les chassés-croisés

amoureux peut commencer…

Virtuose dans ses mises en scène de pièces chorales, Clément Hervieu-Léger a déplacé l’esthétique du spectacle vers une époque proche de la nôtre pour donner plus d’éclat et de modernité à cette merveilleuse pièce de Tourgueniev écrite en 1850.

