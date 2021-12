La Flèche Salle Coppélia La Flèche, Sarthe Un Misanthrope Salle Coppélia La Flèche Catégories d’évènement: La Flèche

Salle Coppélia, le jeudi 24 février 2022 à 20:30

Le monde rend Alceste malade. Il aime passionnément Célimène, mais celle-ci peine à s’engager. Il est l’ami de Philinte, mais ne peut s’assurer de la pleine franchise et de la vérité de cette amitié. À ses yeux, tout n’est que fausseté, intérêt, tromperie, hypocrisie. Avec la fougue et la radicalité de la jeunesse, il aimerait une société où la sincérité serait l’usage. Dans son Misanthrope, Molière nous plonge au coeur d’un groupe d’amis et des relations qu’ils entretiennent. Il nous invite ainsi à une véritable autopsie de nos rapports sociaux, de ce qui nous sépare et de ce qui nous rassemble.

Tarifs : Plein – 15€ / Réduit – 12€ / Adhérent – 9€ / Très réduit : 7€

par la compagnie Les Assoiffés d’Azur Salle Coppélia 72200 La Flèche La Flèche Sarthe

2022-02-24T20:30:00 2022-02-24T22:15:00

