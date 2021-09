Jonzac Château de Jonzac Charente-Maritime, Jonzac Un millénaire d’histoire au château Château de Jonzac Jonzac Catégories d’évènement: Charente-Maritime

### Le château de Jonzac a sans cesse évolué au cours de son histoire pour être un lieu de passage de nombreuses personnalités qui ont marqué un millénaire d’histoire. La forteresse primitive reconstruite au terme de la guerre de Cent Ans fut transformée au XVIIe siècle en belle demeure seigneuriale à l’ornementation soignée. La municipalité et la sous-préfecture s’y installèrent au XIXe siècle s’attachant à préserver cet écrin de pierre. Laissez-vous conter ce millénaire d’histoire lors de la visite guidée du château. Elle inclut une présentation extérieure ainsi qu’un parcours dans les salles du conseil municipal, des mariages où figurent les tableaux des seigneurs de Jonzac puis se termine au théâtre de style Napoléon III. Nos guides sont riches d’anecdotes historiques surprenantes et ne manqueront pas d’évoquer les grands figures de l’histoire de France qui sont venues en ce lieu emblématique de la ville.

Gratuit. Entrée libre. Les visites ont lieu toutes les heures dans les tranches horaires indiquées.

22 place du Château, 17500 Jonzac

