Palais des Beaux-Arts, le vendredi 11 mars à 12:30

Scénariste et réalisatrice, Clémence Madeleine-Perdrillat réalise plusieurs courts-métrages ainsi qu’un film d’animation. Elle travaille sur de nombreuses séries comme : “OVNI(s)”, “Nox”, “Mixte”, “Nona et ses filles” ainsi que sur des longs-métrages. En 2021, elle dirige l’écriture de la deuxième saison de « En thérapie ». Dans le cadre du programme OFF du Festival Séries Mania-Le Festival revient du 18 au 25 mars prochain pour 8 jours de séries sur grand écran ! ✅ Tarif : 8 € / 4 € ✳ Places limitées ! ✅ Réservations en ligne : ✳ Places également disponibles en caisse le jour même dans la limite des places disponibles.

Tarif plein : 8 € / Tarif réduit : 4 €

2022-03-11T12:30:00 2022-03-11T13:30:00

