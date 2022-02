UN MIDI, UN REGARD : CHRISTIAN RIZZO, CHORÉGRAPHE Palais des Beaux-Arts Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Chorégraphe et artiste visuel, Christian Rizzo est directeur du Centre chorégraphique national de Montpellier après avoir été artiste associé à l’Opéra de Lille pendant 5 années. Prenant appui sur un choix d’œuvres de la collection du Palais des Beaux-Arts, il évoquera les questionnements qui traversent son parcours et sa création. Miramar (création 2022) Christian Rizzo, 5 au 6 mars 2022, à l’Opéra de Lille. ✅ Tarif : 8 € / 4 € ✅ Sur réservation : billetterie-pba.lille.fr ✅ Aux caisses le jour même, dans la limite des places disponibles.

Tarif plein: 8 € – Tarif réduit: 4 €

Une visite à part avec un artiste invité différent chaque mois ! Palais des Beaux-Arts Place de la République 59000 Lille Lille Lille-Centre Nord

2022-03-04T12:30:00 2022-03-04T13:30:00

