Cet homme d’Eglise a l’esprit libre a démissionné en 2021 de ses fonctions d’archevêque de la capitale pour être nommé prêtre à Lille. Il est aujourd’hui une des personnalités qui comptent dans le catholicisme français et il est particulièrement investi dans des actions de solidarité et dans le soutien aux migrants et aux plus précaires Il nous livrera ses impressions sur quelques œuvres qui l’interpellent. ✅ Tarif : 8 € / 4 € ✅ Places limitées ! ✅ Réservations en ligne ✅ Places également disponibles en caisse le jour même dans la limite des places disponibles. Voir moins

Une rencontre inédite avec une personnalité de l’Église d’aujourd’hui Palais des Beaux-Arts Place de la République 59000 Lille Lille Lille-Centre Nord

