Saint-Barthélemy-d'Anjou Médiathèque de la Ranloue Maine-et-Loire, Saint-Barthélemy-d'Anjou Un meurtrier à Poudlard Médiathèque de la Ranloue Saint-Barthélemy-d'Anjou Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Saint-Barthélemy-d'Anjou

Un meurtrier à Poudlard Médiathèque de la Ranloue, 21 janvier 2022, Saint-Barthélemy-d'Anjou. Un meurtrier à Poudlard

Médiathèque de la Ranloue, le vendredi 21 janvier 2022 à 20:00

La médiathèque vous propose de participer à une enquête au cœur du manoir de la Ranloue. Dans un univers inspiré de Harry Potter, vous devrez découvrir l’identité du meurtrier qui se cache dans les murs de notre vieil bâtisse. Un meurtrier au manoir de la Ranloue Médiathèque de la Ranloue Mail George Sand 49124 Saint-Barthélemy-d’Anjou Saint-Barthélemy-d’Anjou Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-21T20:00:00 2022-01-21T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Maine-et-Loire, Saint-Barthélemy-d'Anjou Autres Lieu Médiathèque de la Ranloue Adresse Mail George Sand 49124 Saint-Barthélemy-d'Anjou Ville Saint-Barthélemy-d'Anjou lieuville Médiathèque de la Ranloue Saint-Barthélemy-d'Anjou