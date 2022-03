UN MERCREDI EN FORÊT AVEC YVAN DE L’ONF Jupilles, 20 avril 2022, Jupilles.

2022-04-20 – 2022-04-20 Carnuta, 2 Rue du bourg ancien

Jupilles Sarthe

7 7 EUR La forêt s’observe à chaque saison et offre sans cesse de nouvelles sensations. Au gré des envies d’Yvan, passez un moment en sa compagnie pour la découvrir un peu plus. Plus qu’une simple balade, profitez de ce temps pour poser vos questions sur le monde végétal, animal ou sur la gestion d’une forêt.

A partir de 8 ans. Sur réservation.

