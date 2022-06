Un Match pour l’emploi

Un Match pour l'emploi, 17 juin 2022

Philippe Tournon (ancien attaché de presse de l’équipe de France) est parrain de l’événement ! C’est partie ! Pour la septième année, C’Chartres Football, Chartres Métropole, l’État, la Mission Locale et des Entreprises vont de nouveau s’associer pour organiser un « match pour l’emploi 2022 » qui aura lieu le vendredi 17 juin 2022 à 17h30 au stade James Delarue rue de Sours à Chartres. +33 2 37 36 49 50 « Ensemble nous allons réunir des cadres et chefs d’entreprise, ainsi que des jeunes demandeurs d’emploi qui auront été sélectionnés par la Mission Locale. » Des équipes mixtes (chefs d’entreprises et jeunes demandeurs d’emploi) seront constituées pour participer à un mini-tournoi de football durant 1h-1h30. Pendant les rencontres, le référent d’entreprise peut alors identifier chez le jeune certaines valeurs comme la cohésion de groupe, le dynamisme, la solidarité, le respect… Un dialogue « sportif » peut alors être établi entre les différents protagonistes.

Philippe Tournon (ancien attaché de presse de l'équipe de France) est parrain de l'événement !

