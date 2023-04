Découvrez la distillerie accompagné par un guide Un Mas en Provence Bellegarde Catégories d’évènement: Bellegarde

Gard

Découvrez la distillerie accompagné par un guide Un Mas en Provence, 16 septembre 2023, Bellegarde. Découvrez la distillerie accompagné par un guide 16 et 17 septembre Un Mas en Provence Gratuit. Entrée libre. Voici ce qui vous attend lors de votre visite au Mas : Parcours au cœur des terres parfumées du Mas : culture de la lavande, l’immortelle et tant d’autres plantes à parfum. Découverte de notre distillerie et son alambic à vapeur d’eau : tous les secrets de l’extraction des huiles essentielles bio de haute qualité. Gaël distille directement au Mas nos plantes, et vous fait participer à ce moment unique ! Visionnage d’un petit film commenté pour découvrir la vie du Mas saison après saison. Initiation olfactive aux huiles essentielles : apprenez à les identifier pour les utiliser au quotidien en toute sérénité. Un Mas en Provence Avenue du Félibrige, 30127 Bellegarde Bellegarde 30127 Gard Occitanie 04 66 01 09 00 http://www.mas-provence.fr https://www.facebook.com/Un.Mas.En.Provence.Parfums/ Imaginez un lieu où se réunissent la culture biologique des plantes à parfum, leur transformation en huiles essentielles et la création de parfums certifiés bio. Un Mas en Provence est bien plus qu’une simple exploitation. Certifié Agriculture biologique, ce lieu de production d’huiles essentielles, d’hydrolats et de cosmétiques vous offre ses portes pour vous faire découvrir un processus de fabrication engagé et proche de la nature. Parking gratuit, voiture et bus, toilettes PMR. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T11:00:00+02:00

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00 ©Un Mas en Provence

