Seine-et-Marne

Centre d’interprétation du patrimoine – Château de Brie-Comte-Robert, le samedi 14 mai à 19:00

En l’année 1349, Jeanne d’Evreux, ancienne reine de France, organise en son château de Brie-Comte-Robert, le mariage de sa nièce Blanche de Navarre avec Philippe VI de Valois. Le château est en pleine effervescence ! Venez assister à ces préparatifs et découvrir le château en suivant un parcours de sons et lumières théatralisé. Horaires des débuts de parcours: 19h, 19h30, 20h, 20h30, 21h, 21h30, 22h, 22h30, 23h, 23h30 Sur réservation: [[contact@amisduvieuxchateau.org](mailto:contact@amisduvieuxchateau.org)](mailto:contact@amisduvieuxchateau.org) ou 01 64 05 63 31

Suivez les préparatifs du mariage royal de Philippe VI de Valois avec Blanche Navarre, à travers un parcours lumineux et sonore théâtralisé au sein du château de Brie-Comte-Robert.

2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T23:59:00

