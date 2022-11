Un mariage écoresponsable | A la rencontre de prestataires pour se marier autrement Caen, 7 décembre 2022, Caen.

Un mariage écoresponsable | A la rencontre de prestataires pour se marier autrement

15 rue des croisiers Kokliko salon de coiffure végétale Caen Calvados Kokliko salon de coiffure végétale 15 rue des croisiers

2022-12-07 18:00:00 18:00:00 – 2022-12-07 21:00:00 21:00:00

Kokliko salon de coiffure végétale 15 rue des croisiers

Caen

Calvados

Normandie équitable propose une soirée à la rencontre de prestataires engagés pour organiser le plus beau jour de votre vie, en accord avec vos envies, vos ambitions et vos valeurs.

Dans une ambiance conviviale et chaleureuse venez échanger avec : des traiteurs travaillant exclusivement avec des produits bio/locaux mais pour autant accessibles, une passionnée de robes de mariés proposant des robes de seconde main, des productrices de fleurs locales et bio, des coiffeuses et maquilleuses utilisant des produits naturels et bio et plein d’autres prestataires engagés à faire de ce jour un moment inoubliable.

Une petite mise en bouche vous sera offerte par nos traiteurs, accompagnée d’un petit concert de piano intimiste.

Evènement gratuit, sur inscription en ligne.

Crédit photo : Capture Photographie

Normandie équitable propose une soirée à la rencontre de prestataires engagés pour organiser le plus beau jour de votre vie, en accord avec vos envies, vos ambitions et vos valeurs.

Dans une ambiance conviviale et chaleureuse venez échanger avec : des traiteurs travaillant exclusivement avec des produits bio/locaux mais pour autant accessibles, une passionnée de robes de mariés proposant des robes de seconde main, des productrices de fleurs locales et bio, des coiffeuses et maquilleuses utilisant des produits naturels et bio et plein d’autres prestataires engagés à faire de ce jour un moment inoubliable.

Une petite mise en bouche vous sera offerte par nos traiteurs, accompagnée d’un petit concert de piano intimiste.

Evènement gratuit, sur inscription en ligne.

Crédit photo : Capture Photographie

amelie@normandie-equitable.org +33 7 89 54 95 19

Kokliko salon de coiffure végétale 15 rue des croisiers Caen

dernière mise à jour : 2022-11-24 par