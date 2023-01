UN MARI PAR INTÉRIM Montpellier Montpellier Catégories d’Évènement: Hérault

Hérault EUR 15 Ne manquez pas le spectacle « Un mari par intérim » au Kawa Théâtre ! « Une politicienne célibataire depuis trop longtemps cherche un mari pour séduire son électorat conservateur. Mal conseillée, elle fait l’erreur d’embaucher un comédien…

Une comédie folle et déjantée, aux multiples catastrophes et rebondissements, où amour et humour forment un mélange détonant et hilarant ! » Ne manquez pas le spectacle « Un mari par intérim » au Kawa Théâtre ! resa@kawatheatre.com +33 4 67 58 15 45 https://kawatheatre.com/un-mari-par-interim/ Montpellier

