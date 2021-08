Saint-Cyr-la-Rosière Saint-Cyr-la-Rosière Orne, Saint-Cyr-la-Rosière Un mardi à la campagne en famille : création autour du potiron Saint-Cyr-la-Rosière Saint-Cyr-la-Rosière Catégories d’évènement: Orne

Saint-Cyr-la-Rosière

Un mardi à la campagne en famille : création autour du potiron Saint-Cyr-la-Rosière, 19 octobre 2021, Saint-Cyr-la-Rosière. Un mardi à la campagne en famille : création autour du potiron 2021-10-19 14:30:00 – 2021-10-19 17:00:00 Prieuré de Sainte Gauburge Ecomusée du Perche

Saint-Cyr-la-Rosière Orne Atelier créatif autour du légume star de la saison.

Deux sessions au choix matin : 10h-12h30 ; après-midi 14h30-17h Animation sur réservation.

