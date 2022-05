Un mardi à la campagne en famile : découvrez l’abeille

Un mardi à la campagne en famile : découvrez l’abeille, 19 juillet 2022, . Un mardi à la campagne en famile : découvrez l’abeille

2022-07-19 – 2022-07-19 Découverte du monde fascinant des abeilles. nObservation des abeilles, dégustation des produits de la ruche et fabrication d’une bougie raviront toute votre petite famille. Animation sur réservation. Découverte du monde fascinant des abeilles. nObservation des abeilles, dégustation des produits de la ruche et fabrication d’une bougie raviront toute votre petite famille. Animation sur réservation. Découverte du monde fascinant des abeilles. nObservation des abeilles, dégustation des produits de la ruche et fabrication d’une bougie raviront toute votre petite famille. Animation sur réservation. dernière mise à jour : 2022-05-13 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville