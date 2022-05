Un marché pas comme les autres Saint-Bazile Saint-Bazile Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Saint-Bazile

Un marché pas comme les autres Saint-Bazile, 8 mai 2022, Saint-Bazile. Un marché pas comme les autres

Saint-Bazile, le dimanche 8 mai à 11:00

**Le 8 mai, de 11h00 à 16h00, à Saint-Bazile (87150)**, deuxième édition du “**Marché pas comme les autres**”. Vous y trouverez plus de vingt exposants : produits du terroir, associations, artisans, ateliers (entretenir son verger, tisser des cordes, fabriquer des produits d’hygiène). Vous pourrez déjeuner sur place entre amis ou en famille (le 8 mai, paella). **Venez passer un dimanche pas comme les autres.**

Entrée libre

Le 8 mai 2022, de 11h00 à 16h00, à Saint-Bazile (87150), deuxième édition du “Marché pas comme les autres”, plus de vingt exposants, déjeuner sur place. Venez vivre un dimanche pas comme les autres. Saint-Bazile 87150 – Saint-Bazile Saint-Bazile Haute-Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-08T11:00:00 2022-05-08T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Vienne, Saint-Bazile Autres Lieu Saint-Bazile Adresse 87150 - Saint-Bazile Ville Saint-Bazile lieuville Saint-Bazile Saint-Bazile Departement Haute-Vienne

Un marché pas comme les autres Saint-Bazile 2022-05-08 was last modified: by Un marché pas comme les autres Saint-Bazile Saint-Bazile 8 mai 2022 Saint-Bazile Saint-Bazile Saint-Bazile

Saint-Bazile Haute-Vienne