Aisne Urcel Evadez-vous dans le monde mystérieux et coloré de la tourbière acide du marais de Comporté à Urcel le samedi 10 juin de 9h à 12h.

Dans ce milieu, le rouge des sphaignes s’accorde avec la discrète blancheur des linaigrettes, vous en prendrez plein les yeux ! Inscriptions obligatoires auprès de l’office de tourisme Coeur de Picard au 03 75 30 00 21 ou accueil@coeurdepicard.com Gratuit Organisé par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France, en collaboration avec la commune d’Urcel Evadez-vous dans le monde mystérieux et coloré de la tourbière acide du marais de Comporté à Urcel le samedi 10 juin de 9h à 12h.

Inscriptions obligatoires auprès de l’office de tourisme Coeur de Picard au 03 75 30 00 21 ou accueil@coeurdepicard.com

Gratuit CENP

