.RDV sur le parking de l'église de Draveil, le samedi 2 octobre à 19:00

Animaux nocturnes et discrets, les chauves-souris ont injustement pâti d'une mauvaise réputation, entretenue par un cinéma hollywoodien en mal de sensations fortes… Ces petits mammifères attachants sont pourtant sous nos climats des régulateurs des populations d'insectes indispensables au bon équilibre de nos écosystèmes. Leur technique de chasse est fascinante… de même que les parades mises en place par les insectes pour tenter de leur échapper. Munis d'une batbox convertissant leurs ultrasons, venez écoutez leurs chasses nocturnes et apprenez à identifier les espèces rencontrées. Loin des superstitions et autres mauvaises réputations, les chauve-souris sont de petits mammifères attachants. Munis d'une batbox convertissant leurs ultrasons, venez écoutez leurs chasses nocturnes .RDV sur le parking de l'église de Draveil 3 Place de la République, 91210 Draveil, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-02T19:00:00 2021-10-02T21:30:00

