Dinard Dinard 35800, Dinard Un loup dans les choux Dinard Dinard Catégories d’évènement: 35800

Dinard

Un loup dans les choux Dinard, 3 novembre 2021, Dinard. Un loup dans les choux Médiathèque l’Ourse 2 Place de Newquay Dinard

2021-11-03 10:00:00 – 2021-11-03 10:30:00 Médiathèque l’Ourse 2 Place de Newquay

Dinard 35800 Wilson le loup apprend qu’il faut manger des fruits et des légumes. Il va alors rencontrer d’autres animaux qui vont lui faire découvrir de nouveaux mets. Un monde insoupçonné s’ouvre à lui. 0-3 ans

Sur inscription

Gratuit Mercredi 3 Novembre 2021 – de 10h00 à 10h30 – Médiathèque l’Ourse +33 2 99 46 28 30 https://mediatheques.cote-emeraude.fr/l-ourse Wilson le loup apprend qu’il faut manger des fruits et des légumes. Il va alors rencontrer d’autres animaux qui vont lui faire découvrir de nouveaux mets. Un monde insoupçonné s’ouvre à lui. 0-3 ans

Sur inscription

Gratuit Mercredi 3 Novembre 2021 – de 10h00 à 10h30 – Médiathèque l’Ourse Médiathèque l’Ourse 2 Place de Newquay Dinard

dernière mise à jour : 2021-10-29 par

Détails Catégories d’évènement: 35800, Dinard Autres Lieu Dinard Adresse Médiathèque l'Ourse 2 Place de Newquay Ville Dinard lieuville Médiathèque l'Ourse 2 Place de Newquay Dinard