Un loto pour l'Ukraine

EHPAD Home Marie Curie, le jeudi 5 mai à 14:30

L’Ehpad Home Marie Curie vous ouvre ses portes et vous invite à un loto de solidarité. ————————————————————————————– ### Vous êtes tous les bienvenus, * Les pâtisseries et boissons seront 2 € * Le carton de loto sera à 1 € **La totalité de la recette sera versée au profit de l’Ukraine.** **Afin de protéger nos aînés, le Pass sanitaire et le port du masque restent obligatoires au sein de l’établissement.**

EHPAD Home Marie Curie Avenue Edouard Bourlaux, 33140 Villenave d'Ornon

