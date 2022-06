Un LombriComposteur à la Gloriette

Un LombriComposteur à la Gloriette, 28 septembre 2022, . Un LombriComposteur à la Gloriette



2022-09-28 14:00:00 14:00:00 – 2022-09-28 16:00:00 16:00:00 L’équipe des Vers de Tours propose de collecter les biodéchets auprès des professionnels pour revaloriser grâce aux lombrics cette matière en un compost haute efficacité, parfait pour booster vos plantations ! Un andain (site de valorisation pour les biodéchets) de 8m² a été installé dans le parc de la Gloriette.

L’association Les Vers de Tours vous expliquera pourquoi ils ont choisi les vers de terre pour valoriser la matière, et partagera son expérience du lombricompostage.

A partir de 8 ans

Animé par les Vers de Tours

