UN LIVRE, UN CAFÉ – MÉDIATHÈQUE DE SEGRÉ Segré-en-Anjou Bleu, 22 février 2022, Segré-en-Anjou Bleu. UN LIVRE, UN CAFÉ – MÉDIATHÈQUE DE SEGRÉ Rue du Général de Gaulle Médiathèque de Segré Segré-en-Anjou Bleu

2022-02-22 – 2022-02-22 Rue du Général de Gaulle Médiathèque de Segré

Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire Un mardi par mois, de 17h à 18h, venez partager vos coups de cœur et vos coups de griffes dans une ambiance conviviale. Le rendez-vous mensuel « un livre, un café » proposé par la Médiathèque de Segré. Un mardi par mois, de 17h à 18h, venez partager vos coups de cœur et vos coups de griffes dans une ambiance conviviale. Rue du Général de Gaulle Médiathèque de Segré Segré-en-Anjou Bleu

