Collège Elsa Triolet, le jeudi 20 janvier 2022 à 17:30

Préparation par les élèves de 5e qui participent au dispositif “élèves en librairie”: choix des textes, organisation de l’évènement, décors….Les familles volontaires pour participer s’inscrivent auprès des enseignants de CM2 du réseau Triolet. La déambulation dans le collège prévoit 4 rendez vous de lecture offerte de 10 minutes chacun par les professeurs de lettres du collège. C’est une première approche du quart d’heure de lecture auquel participe tout le collège.

60 personnes étrangères à l’établissement pourront être accueillies

Déambulation pour permettre aux futurs élèves de 6e de découvrir le collège au fil des lectures proposées Collège Elsa Triolet 22 place Alphonse Canovas 13015 Marseille Marseille 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône

2022-01-20T17:30:00 2022-01-20T18:30:00

