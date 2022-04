UN LIVRE D’ARTISTE SUR LE QUARTIER DE MOULINS médiathèque de Moulins Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

UN LIVRE D’ARTISTE SUR LE QUARTIER DE MOULINS médiathèque de Moulins, 12 avril 2022, Lille. UN LIVRE D’ARTISTE SUR LE QUARTIER DE MOULINS

du mardi 12 avril au samedi 16 avril à médiathèque de Moulins

Dans le cadre du programme d’éducation aux médias “Dé/Tours à Moulins #2”, le collectif La Baraque organise une semaine d’ateliers artistiques (illustrations, initiation à la gravure, peinture) en vue de la réalisation d’un livre d’artiste sur le quartier Lille-Moulins. Session : du mardi 12 avril au samedi 16 avril 2022 de 14h à 17h Inscriptions par mail à cette adresse : [labaraquelille@gmail.com](mailto:labaraquelille@gmail.com) Tout public à partir de 11ans

Sur inscription

Participez à une semaine complète d’ateliers artistiques médiathèque de Moulins 8 allée de la Filature 59 000 Lille Lille Lille-Moulins Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-12T14:00:00 2022-04-12T17:00:00;2022-04-13T14:00:00 2022-04-13T17:00:00;2022-04-14T14:00:00 2022-04-14T17:00:00;2022-04-15T14:00:00 2022-04-15T17:00:00;2022-04-16T14:00:00 2022-04-16T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu médiathèque de Moulins Adresse 8 allée de la Filature 59 000 Lille Ville Lille lieuville médiathèque de Moulins Lille Departement Nord

médiathèque de Moulins Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/

UN LIVRE D’ARTISTE SUR LE QUARTIER DE MOULINS médiathèque de Moulins 2022-04-12 was last modified: by UN LIVRE D’ARTISTE SUR LE QUARTIER DE MOULINS médiathèque de Moulins médiathèque de Moulins 12 avril 2022 lille médiathèque de Moulins Lille

Lille Nord