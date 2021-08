La Flotte Cimetière de La Flotte Charente-Maritime, La Flotte Un lieu une histoire : le cimetière de La Flotte Cimetière de La Flotte La Flotte Catégories d’évènement: Charente-Maritime

La Flotte

Un lieu une histoire : le cimetière de La Flotte Cimetière de La Flotte, 17 septembre 2021, La Flotte. Un lieu une histoire : le cimetière de La Flotte

du vendredi 17 septembre au samedi 18 septembre à Cimetière de La Flotte Gratuit. Sur réservation. 25 places pour chaque session.

Osez pousser la porte de ce lieu de repos et venez découvrir la richesse et la diversité de l’architecture funéraire de ces tombes très anciennes, témoins des us et coutumes de l’époque. Cimetière de La Flotte Rue Volcy Fèvre, 17630 La Flotte La Flotte Les Falimoraux Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T15:30:00 2021-09-17T17:00:00;2021-09-18T15:30:00 2021-09-18T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Charente-Maritime, La Flotte Autres Lieu Cimetière de La Flotte Adresse Rue Volcy Fèvre, 17630 La Flotte Ville La Flotte lieuville Cimetière de La Flotte La Flotte