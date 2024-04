Un lieu, une histoire Hôtel de Cabrières-Sabatier d’Espeyran Montpellier, samedi 18 mai 2024.

Un lieu, une histoire L’hôtel de Cabrières Sabatier d’Espeyran, département des arts décoratifs du musée Fabre est ouvert exceptionnellement pour la Nuit des Musées. Venez découvrir le 1er étage lors de courte visite. Samedi 18 mai, 19h30, 20h30, 21h15, 22h00 Hôtel de Cabrières-Sabatier d’Espeyran dans la limite de 20 places disponibles inscription le jour même.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T19:30:00+02:00 – 2024-05-18T20:00:00+02:00

Fin : 2024-05-18T22:00:00+02:00 – 2024-05-18T22:30:00+02:00

Hôtel de Cabrières-Sabatier d’Espeyran 6 rue Montpellieret 34000 Montpellier Montpellier 34000 Hérault Occitanie 04 67 14 83 00 http://www.museefabre.fr L’hôtel de Cabrières- Sabatier d’Espeyran abrite le département des Arts décoratifs du musée Fabre.

La visite de cet hôtel particulier construit en 1875 permet de s’immerger dans le cadre de vie des sociétés bourgeoises et aristocratiques montpelliéraines des XVIIIe et XIXe siècles. Dans des décors entièrement rénovés, cette demeure historique dévoile ses collections remarquables comprenant mobilier, céramique méridionale, orfèvrerie et objets d’art.

©Fredéric Jaulmes Montpellier3m – Salon rouge, Hôtel de Cabrières Sabatier d’Espeyran